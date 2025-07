Endividamento das famílias chegou aos 162 mil milhões em abril

Aumentaram os pedidos de apoio por parte de famílias que recorrem a créditos para pagar as contas. A DECO registou cada vez mais casos de famílias que trabalham a tempo inteiro mas que pedem créditos para pagar despesas básicas, como a renda ou as compras no supermercado.

Os dados do Banco de Portugal mostram que o endividamento das famílias tem aumentado de forma contínua desde janeiro do ano passado.



Em abril deste ano chegou mesmo ao montante mais elevado dos últimos dez anos: mais de 162 mil milhões de euros.



O Banco de Portugal revelou que o crédito atingiu em maio máximos de 13 anos, sendo que o maior aumento foi no crédito para comprar automóveis.