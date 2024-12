Foto: Ana Sofia Rodrigues - RTP

Representa uma descida de 0,9%, segundo os dados do Banco de Portugal.



A queda é explicada, sobretudo, pela redução dos títulos de dívida de longo prazo.



A dívida pública nacional está a cair há quatro meses consecutivos. No entanto, em comparação com o ano passado, aumentou 0,2%.



No total, o endividamento do Estado atingiu cerca de 270 mil milhões de euros em outubro.