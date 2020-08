Endividamento do setor não financeiro sobe para 735,4 mil ME em junho (BdP)

Do endividamento de 735,4 mil milhões de euros do setor não financeiro (setor público e privado, excluindo empresas financeiras, como bancos) no final de junho, 327,5 mil milhões de euros respeitavam ao setor público e 407,9 mil milhões de euros ao setor privado.

Relativamente ao final de 2019, o endividamento do setor não financeiro aumentou 16,7 mil milhões de euros, uma subida que resultou dos "acréscimos de 10,1 mil milhões de euros do endividamento do setor público e de 6,6 mil milhões de euros do endividamento do setor privado", segundo o Banco de Portugal (BdP).

O banco central refere que o aumento do endividamento do setor público "refletiu-se sobretudo no crescimento do endividamento face ao setor financeiro (8,7 mil milhões de euros) e face ao setor não residente (1,3 mil milhões de euros).

Já no setor privado, o endividamento das empresas aumentou 5,7 mil milhões de euros, refletindo o crescimento do financiamento face ao setor financeiro (8,9 mil milhões de euros).

Este acréscimo foi "parcialmente compensado pela diminuição do endividamento junto das empresas e do setor não residente".

No período, o endividamento dos particulares aumentou 0,9 mil milhões de euros, sobretudo através da subida do endividamento face às empresas e ao setor financeiro.

Em junho de 2020, a taxa de variação anual (tva) do endividamento total das empresas privadas foi de 3,9%, mais 2,9 pontos percentuais do que o verificado no final de 2019. A tva do endividamento total dos particulares diminuiu 0,3 pontos percentuais, para 0,5%.