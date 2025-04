Energia. Comissão Europeia aprova ajudas a indústrias portuguesas

A Comissão Europeia aprovou as ajudas do Estado português às indústrias que são maiores consumidoras de energia.

As ajudas de 612 milhões de euros vão servir para reduzir as taxas dos impostos que incidem sobre a eletricidade comprada por estas empresas, de setores como cerâmica, vidro e têxtil.



O governo estima que estas ajudas possam chegar a mais de 300 empresas que operam em Portugal.



A redução das taxas de imposto vai ser entre 75 e 85 por cento, dependendo da exposição ao risco.



Bruxelas explicou que as ajudas vão ter um prazo de 10 anos e que o objetivo é reter estas indústrias em Portugal e diminuir o risco das empresas deslocalizarem a produção para países fora da União Europeia, onde as metas climáticas são menos ambiciosas.