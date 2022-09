Energia. Governo aprova medidas para poupar 5% até final do ano

As medidas aprovadas pelo Governo para poupar energia vão permitir poupar 5% até ao final do ano e 17% durante 2023. Novas regras para reduzir as luzes decorativas, nomeadamente no Natal, e regular a temperatura dos edifícios. As medidas são apenas obrigatórias na Administração Pública.