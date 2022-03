Energias eólica e solar geram 10% da eletricidade global pela primeira vez em 2021

Fontes energéticas como o Sol e o vento estão constituir recursos cada vez mais utilizados para gerar eletricidade. Quem o diz é o coletivo de especialistas que avaliou o setor energético para a organização Ember, que produziu um relatório Quem o diz é o coletivo de especialistas que avaliou o setor energético para a organização Ember, que produziu um relatório Revisão Global de Eletricidade do ano 2021

O último documento referente à monitorização global da produção energética afirma que, no ano passado, registou-se um recorde no uso de energia solar e eólica, mas alerta para um aumento abrupto na procura do carvão.





Este relatório regista que o total de fontes limpas a gerar eletricidade subiu para 38 por cento, globalmente. A parcela combinada eólica-solar atingiu, pela primeira vez, um máximo de dez por cento.





"As energias eólica e solar são as fontes de eletricidade de menor custo", comparando com a produção de eletricidade a partir de outros recursos, por isso torna-se uma necessidade "integrá-las em redes de alto nível", diz o estudo. Pelo menos um quarto dos países do mundo gera "mais de dez por cento da sua eletricidade a partir desses recursos de implantação rápida".







"As energias eólica e solar chegaram. O processo que irá remodelar o sistema energético existente já começou. Nesta década, precisam de ser implantadas à velocidade da luz para reverter o aumento das emissões globais e combater as alterações climáticas", sublinhou Dave Jones, investigador da Revisão Global de Eletricidade da Ember.







De acordo com o documento, os Países Baixos, a Austrália e o Vietname foram os Estados que mais depressa transferiram um décimo da necessidade energética de eletricidade de combustíveis fósseis para fontes verdes, nos últimos dois anos.





"A Holanda é um ótimo exemplo de um país de latitude mais setentrional, comprovando que não é apenas onde o Sol brilha, mas também é necessário ter uma conjuntura política certa, que faz a grande diferença para a energia solar descolar", disse Hannah Broadbent, investigadora da Ember.





No caso do Vietname, "o grande aumento da geração solar foi impulsionado por tarifas feed-in - dinheiro que o Governo paga para gerar eletricidade -, o que tornou muito atraente para residências e concessionárias a implantação de grandes quantidades de energia solar", argumentou Jones. A geração de energia a partir de fonte solar no Vietname aumentou mais de 300 por cento em apenas um ano.

Insegurança energética e ressurgimento do carvão



Mas se as alterações climáticas estão no foco deste relatório a insegurança energética global também é uma das variáveis a ter em conta. O ano de 2021 foi o que registou um aumento na procura por combustíveis fósseis, cerca de nove por cento, como não se verificava desde 1985.





O maior consumo de carvão ocorreu em países asiáticos, incluindo China e Índia. O aumento dos preços do gás tornou o carvão uma fonte mais viável de eletricidade para estes países."O ano passado assistiu a preços do gás realmente super altos, enquanto que", observou Dave Jones.Atualmente, "". O carvão também subiu,Para Jones, estes aumentos mundiais de preço do gás e do carvão assentam "nos sistemas de eletricidade a exigirem mais eletricidade limpa, porque a economia mudou fundamentalmente".

Apesar do aumento da utilização do carvão, os "governos dos EUA, Alemanha, Reino Unido e Canadá estão tão confiantes na eletricidade limpa que traçam planos para mudar a rede para eletricidade 100 por cento limpa na próxima década e meia”, acrescenta o documento.





Hannah Broadbent remata: