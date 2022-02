Eni anuncia arranque da produção de petróleo em Ndungo, no alto mar de Angola

Em comunicado, a Eni anuncia o arranque do projeto de desenvolvimento de Ndungu EP na zona ocidental do Bloco 15/06, no alto mar de Angola, através da unidade flutuante de produção, armazenamento e descarga (FPSO) Ngoma.

"O arranque de Ndungu EP é mais um exemplo de como a Eni Angola, em plena cooperação com a Agência Nacional de Petróleos, Gás e Biocombustíveis (ANPG) e parceiros, continua a criar valor no Bloco 15/06 (...), gerando uma rede de ligações submarinas rápidas, maximizando assim a utilização das instalações existentes na área de uma forma sustentável", pode ler-se na nota da petrolífera italiana.

O Ndungu EP, com uma produção prevista de 20.000 barris de petróleo por dia (bopd), é o terceiro arranque da Eni Angola no Bloco 15/06 nos últimos sete meses, após o Cuica "Early Production" e o projeto de desenvolvimento de Cabaça Norte.

Para o primeiro semestre deste ano, a petrolífera prevê uma nova campanha de exploração e delineamento com o objetivo de avaliar o potencial total do ativo de Ndungu.

O Bloco 15/06 é operado pela Eni Angola com uma quota de 36,84%. A Sonangol Pesquisa e Produção (36,84%) e a SSI Fifteen Limited (26,32%) compõem o restante Grupo Empreiteiro.

A Eni é também operadora dos blocos de exploração Cabinda Norte, Cabinda Centro, 1/14 e 28, bem como do Novo Consórcio de Gás (NGC), além de ter participações noutros blocos.