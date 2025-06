O abandono escolar no Ensino Superior continua a subir. Os dados divulgados no Portal Infocursos indicam que 11,4% dos alunos que ingressam numa Licenciatura numa instituição pública não terminam o primeiro ano. A taxa de abandono é maior no setor privado. Entre os cursos disponíveis, os de Enfermagem são os que têm menor taxa de desemprego.