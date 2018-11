Entra em vigor lei das plataformas electrónicas de transporte

FOTO: Hannah Mckay, Reuters

Na nova lei os motoristas das plataformas eletrónicas estão impedidos de circular nas faixas "bus", estacionar nas praças de táxis ou recolher passageiros na rua sem terem sido chamados.



Por cada viagem, o estado vai cobrar 5% de contribuição.





Está previsto ainda que as empresas do setor do táxi possam ter carros nas plataformas eletrónicas.





A lei que regulamenta as plataformas eletrónicas de transporte, como a Uber ou a Cabify, entra em vigor depois de longos meses de discussão parlamentar e da contestação do setor do táxi.



Aquela que é conhecida como a `lei Uber` estabelece um regime jurídico aplicável à atividade de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica (TVDE).



Em Portugal operam atualmente quatro destas plataformas internacionais, que ligam motoristas de veículos descaracterizados e utilizadores, através de uma aplicação `online` descarregada para o telemóvel - as estrangeiras Uber, Cabify, Taxify e Chauffer Privé.



Segundo a lei 45/2018, o início da atividade de operador de TVDE está sujeito a licenciamento do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, licença essa que será válida por 10 anos.