Entram em vigor os novos limites às comissões bancárias

Com esta lei acabam são limitadas outras comissões classificadas de abusivas e desproporcionais como pagar por uma fotocópia de um documento à guarda do banco que pode custar até 7 %u20AC.



O mesmo valor que alguns bancos cobram por fazer um depósito de mais de 25 moedas.



As habilitações de herdeiros vão ser limitadas e a mudança de titular de conta fica isenta de comissão em alguns casos.



Mudanças que serão pouco sentidas pelos clientes, mas terão um impacto significativo nos bancos que, no ano passado, encaixaram 2,5 mil milhões de euros só em comissões cobradas aos clientes.