Entreda na Eslováquia é simbolo importante quando Biedronka cumpre 30 anos

A Biedronka abre hoje o centro de distribuição e a primeira loja na capital da Eslováquia.

A entrada na Eslováquia "tem um símbolo muito importante", é "o ano em que a Biedronka faz 30 anos e que para nós é um orgulho atingir o que atingimos", sublinha o presidente da Jerónimo Martins, Pedro Soares dos Santos.

"É muito interessante esta entrada na Eslováquia, no fundo é a demonstração da maturidade que esta companhia tem e a importância de saber continuar a crescer e (...) mostrar o trabalho dos meus colegas todos", prossegue o responsável, adiantando que o grupo trabalhou ano e meio para entrar neste mercado.

A entrada da Biedronka na Eslováquia é o primeiro passo de internacionalização dado por uma insígnia de retalho alimentar do grupo que detém as cadeias Pingo Doce (Portugal) e Ara (Colômbia).

A Eslováquia faz fronteira com cinco países: Polónia, Hungria, Chéquia, Áustria e Ucrânia, sendo que muitas destas fronteiras são naturais, como o rio Danúbio, que marca a fronteira com a Hungria durante cerca de 100 quilómetros, ou as montanhas Tatra, que separam o país da Polónia. Em Bratislava, que é a capital, vivem cerca de 500 mil pessoas.

"Não há dúvida nenhuma que vivemos num mundo muito incerto" e, relativamente ao ano passado, "a incerteza é a mesma, a polarização é a mesma, sinto que existe aqui uma instabilidade para a decisão muito superior do que existia do que quando nós começámos quer na Polónia, quer noutras aventuras", prossegue Pedro Soares dos Santos, quando questionado sobre o tema.

"Mas há uma coisa que não posso ignorar, é que a decisão está cada vez mais na Europa central e mais para leste e o crescimento vai estar aqui nesta zona, do ponto de vista económico isto continua a fazer todo o sentido", aponta, salientando que em termos económicos não tem dúvidas nenhumas que os crescimentos vão estar nesta zona do globo.

"E aí a Biedronka teve um papel muito importante" nestas três décadas e "agora também é interessante para a Biedronka continuar a crescer e pela primeira vez, entre nós, internacionalizar uma marca", sublinha.

Até porque "nunca internacionalizámos uma marca, vamos ver como vai correr, como vai funcionar", diz o gestor.

Sobre o impacto da guerra na Ucrânia, Pedro Soares dos Santos salienta que este é "grande", principalmente para o país, mas também tem impactos na vida de todos.

"Acho que vamos continuar a viver esta instabilidade, mas nestas instabilidades há também algumas oportunidades, acho que fizemos bem do ponto de vista de conhecimento: Como é que essa marca num país vizinho se vai portar e o que tem de introduzir e como a companhia-mãe, que é a Biedronka, vai construir a relação com os produtores locais, a importância da economia local para essa marca", prossegue.

Sobre a entrada na Colômbia, que este mês cumpre 12 anos, Pedro Soares dos Santos diz que hoje a empresa está num bom caminho. "Diria que em 80% era o que eu esperava".

"Se me perguntar do estudo inicial qual foi a maior surpresa, sei dizer: a logística", pois "não pensava que fosse tão complexa" e requeresse "maior investimento do que nós estávamos à espera", conta.

Mas tudo o resto comportou-se "exatamente" como esperado, com exceção da covid-19 e da inflação.

O grupo registou vendas de 33.465 milhões de euros em 2024, um aumento de 9,3%, sendo que a cadeia polaca Biedronka obteve um crescimento de 9,6% para 23.570 milhões de euros, o Pingo Doce subiu 4,5% para 5.073 milhões de euros e a Ara avançou 17% para 2.850 milhões de euros.

As vendas do Recheio subiram 1,9% para 1.357 milhões de euros e as da Hebe cresceram 24,3% para 583 milhões.

Os resultados anuais são divulgados a 19 de março.