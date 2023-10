Entrevista a Ana Mendes Godinho. Governo apresenta plano para "quebrar ciclos de pobreza"

O objetivo é reduzir as desigualdades e as situações de exclusão social, apostando na qualificação e no emprego. O plano de ação prevê um modelo de intervenção social inovador que avalia as situações caso a caso.





"O nosso objetivo é, cada vez mais, termos a capacidade de ter respostas personalizadas, em função das pessoas, para que não seja só um conjunto, muitas vezes, de respostas de várias entidades que não têm a capacidade de integrar e de transformar situações concretas", explicou no Bom Dia Portugal a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.



"O objetivo é mesmo passarmos a ter um atendimento e uma intervenção social integrada relativamente a cada uma das situações e das famílias e depois termos a capacidade de ter gestores de caso por cada uma das famílias", completou.



