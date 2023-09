Entrevista a Nuno Félix. Governo vai continuar "a acompanhar" preços dos combustíveis

Esta semana houve nova variação no preço dos combustíveis, tendo a gasolina aumentado um cêntimo por litro e o galóseo descido o mesmo valor. Na passada sexta-feira, o preço médio da gasolina simples 95 era de 1,86 euros e o preço médio do gasóleo simples rondava o 1,82 euros.







"Neste momento, no conjunto de descontos, no conjunto de reduções de tributação sobre os produtos petrolíferos (...), temos um desconto superior a 25 cêntimos", começou por afirmar Nuno Félix, entrevistado no Bom Dia Portugal.

Segundo o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, isto quer dizer quAlém disso, frisou, têm sido registados "recordes de consumo de combustíveis em Portugal, face à última década". Esta tributação tem também "uma componente ambiental muito significativa".

De acordo com Nuno Félix, a receita do ISP, atualmente, representa menos 20 por cento do que em 2019, o que "é sinónimo deste esforço" de ajustamento.



Comparativamente aos preços dos combustíveis em Espanha, o secretário de Estado explicou que a tributação no país vizinho é mais baixa, mas que os impostos se refletem noutros produtos espanhóis. Mas a nível da carga fiscal, Portugal tem estado mais abaixo, "num todo da Economia".Considerando o contexto económico e social da Europa que está a contribuir para o aumento dos combustíveis, Nuno Félix assegurou que o