Entrevista ao presidente da Microsoft. Inteligência Artificial "é uma ferramenta e uma arma"

As “corridas” mais importantes

O presidente da gigante tecnológica Microsoft defendeu esta terça-feira que este é o momento de aplicar salvaguardas no campo da Inteligência Artificial, já que esta é, como qualquer ferramenta, “uma ferramenta e uma arma em simultâneo”., afirmou Brad Smith em entrevista ao jornalista Daniel Catalão na Web Summit, em Lisboa.Na visão do empresário, “a tecnologia está a avançar rapidamente e agora é altura de fazer as perguntas difíceis: quando é que as crianças devem começar a usar a IA? Que tipo de salvaguardas queremos ver nas escolas? Como ajudamos as pessoas a aprenderem a usar a IA de modo a melhorarem as suas vidas? Como ajudamos as pessoas a usar a IA para se tornarem mais inteligentes e a fazerem mais perguntas em vez de menos?”, enumerou.Questionado sobre se a Inteligência Artificial representa uma ameaça para a humanidade, respondeu que“Uma vassoura pode ser usada para varrer o chão ou para bater na cabeça de alguém”, exemplificou, alertando que “não devemos ser ingénuos”.“A IA será usada de maneiras positivas e negativas.e para garantir que os benefícios estão disponíveis para todos,”.Brad Smith defendeu que,“Temos de pensar na humanidade, nas ciências sociais e na ética da IA”, vincou.O presidente da Microsoft avisou ainda que a Inteligência Artificial vai ficar por muito tempo e é, que terá início a 1 de janeiro de 2026.Questionado sobre como podemos garantir um uso responsável da IA, o empresário respondeu que isso começa com todos aqueles que a criam. “Há um campo novo emergente e a IA responsável é algo em que trabalhamos há quase uma década na Microsoft”, explicou.“Vemos várias empresas a fazerem o mesmo e, de alguma forma, vemos isso também refletido em novas leis e regulamentos”.Acerca do crescimento da China no setor tecnológico, Brad Smith considerou que este país asiático “tem muito bons engenheiros, tem imensos talentos, inovação e investimento do Governo”.No entanto, “quer se fale da China, dos EUA, de Portugal ou da UE, há que pensar em duas dimensões, e uma delas é: onde é criada e produzida a IA? Essa é uma corrida”, frisou.Dado o papel que a IA terá na melhoria de todos os aspetos da economia,Curiosamente, o líder global neste momento não é a China nem os Estados Unidos”, mas sim “os Emirados Árabes Unidos”, disse o empresário.Em segundo lugar está Singapura, onde quase 60 por cento da população já usa a IA, acrescentou.