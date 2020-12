Entrevista Jimmy Wales. Criador da Wikipedia desiludido com redes sociais

Em entrevista à RTP, Jimmy Wales mostrou-se desiludido com o rumo que as redes sociais seguiram e considera que Facebook e Twitter têm muito que responder perante a sociedade.



Para contrariar o discurso do ódio e a desinformação, Wales criou uma rede social designada WT.Social, que se apresenta como %u201Cnão tóxica%u201D.



Revela, ainda, que os tempos de confinamento em casa o ajudaram a ter ideias para novos projetos e está a trabalhar numa aplicação de jogos familiares em vídeo e numa plataforma que permite às crianças visitarem o Pai Natal através do Zoom.