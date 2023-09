Entrevista Telejornal. Pagamento dos juros é adiado para época "de taxas mais baixas"

Fernando Medina explicou que o mecanismo saído do Conselho de Ministros desta quinta-feira consiste "numa transferência [dos pagamentos] para quando as taxas de juro estiverem muito mais baixos do que hoje em dia e do que aquilo que está agora a pesar mais para as famílias".Adicionalmente, o ministro das Finanças sublinhou que o Governo pretende que "os bancos tenham de oferecer uma proposta em que nos próximos dois anos - é preciso pagar juros - [e também parte do] capital desses dois anos pode ser transferido a partir de seis anos para a frente", pensando-se que nessa altura as previsões apontam para que as taxas de juro estejam mais baixos.





Empurrar com a barriga?





Questionado sobre se estas medidas se destinam a adiar um problema financeiro com que as famílias se confrontam atualmente no pagamento das prestações da casa, o responsável máximo da finanças portuguesas rejeitou essa ideia.





"Não é. (...) Nós fomos muito cautelosos com esta medida. Não estamos a dizer que há uma moratória em que durante dois anos não se pagam prestações", afirmou Fernando Medina.





"Atirar para o futuro um encargo seria uma irresponsabilidade fazê-lo", sustentou o governante, acrescentando que "esta medida destina-se a dar estabilidade às famílias nas taxas de juros durante dois anos".





O pagamento que fica por fazer acontecerá depois num momento em que "as taxas de juro estarão muito mais baixas", acredita Medina.