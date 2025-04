Eonomia alemã cresce um pouco no 1.º trimestre, mas volta a contrair-se no 2.º

Os economistas do Bundesbank consideram no boletim mensal de abril, publicado hoje, que "a atividade económica na Alemanha pode ter aumentado um pouco no primeiro trimestre de 2025, mas pode sofrer um revés no segundo trimestre".

A melhoria da atividade económica alemã no primeiro trimestre segue-se a aumentos na produção industrial e no setor da construção, acrescenta o Bundesbank.

"É provável que os prestadores de serviços tenham expandido um pouco a sua atividade, possivelmente encorajados por um consumo privado ligeiramente mais elevado", consideram os economistas do Bundesbank.

Os economistas do Bundesbank referem ainda que as vendas a retalho aumentaram em janeiro e fevereiro na Alemanha.

Mas a tendência económica global é fraca porque a procura interna e externa de produtos industriais alemães é fraca.

A baixa utilização da capacidade na indústria reduz a vontade de investir das empresas.

Além disso, o enfraquecimento do mercado de trabalho reduz a confiança dos consumidores.

Os economistas do Bundesbank também preveem novos ventos contrários para as empresas exportadoras alemãs em resultado da política tarifária dos EUA.

"Na perspetiva atual, espera-se que a produção económica volte a cair no segundo trimestre", segundo o Bundesbank