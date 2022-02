EPAL aumenta preço da água em 9 cêntimos por mês a partir de hoje

"A atualização de preços, para a grande maioria dos clientes domésticos da EPAL, cerca de 85% (consumo médio mensal de 8 m3 e um contador até 25mm), é de 9 cêntimos por mês", lê-se na nota divulgada ao fim da tarde.

Segundo a EPAL, "o novo tarifário da EPAL para 2022 foi aprovado e entra em vigor a partir de hoje, para os clientes diretos".

A empresa responsável pelo abastecimento de água à cidade de Lisboa refere ainda que as "tarifas vigentes em 2021 foram atualizadas de acordo com a previsão do índice harmonizado de preços no consumidor, conforme estabelecido no Decreto-Lei nº 124/2021, de 30 de dezembro".

Por fim, a EPAL recorda que tem disponível a Tarifa Social da Água destinada a clientes mais carenciados, "que prevê descontos que podem ir até aos 93%", e uma Tarifa Familiar destinada a agregados familiares com 5 ou mais pessoas.