Epcol não vê risco iminente de rutura no abastecimento de combustíveis no inverno em Portugal

"Não nos parece existir indicações de um risco iminente de rutura de abastecimento de combustíveis em Portugal no inverno 2026/2027", disse à Lusa o porta-voz da Empresas Portuguesas de Combustíveis e Lubrificantes (Epcol).

João Reis considera que Portugal dispõe de condições para garantir a segurança do abastecimento, beneficiando da combinação entre capacidade de refinação nacional, infraestruturas logísticas, importações e reservas estratégicas.

"Portugal beneficia da combinação de capacidade de refinação nacional, infraestruturas logísticas, importações e reservas estratégicas, que nos dão uma confortável segurança", sublinhou.

A associação reconhece, contudo, que o contexto geopolítico continua a gerar incerteza quanto à evolução dos preços dos combustíveis.

Em causa está a instabilidade no Médio Oriente que continua a pressionar os mercados energéticos e a suscitar preocupações com a segurança do abastecimento na Europa.

Em Portugal, a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE), responsável pela constituição, gestão e manutenção das reservas estratégicas nacionais de petróleo e produtos petrolíferos, apresenta um nível de risco amarelo para o setor petrolífero, devido à instabilidade no Médio Oriente.

Segundo a informação disponibilizada pela entidade, existem indícios de possíveis problemas que podem afetar significativamente o setor, embora a probabilidade de se tornarem uma ameaça real seja baixa, justificando uma monitorização contínua.

Também a Comissão Europeia indicou, em 22 de outubro, que não existia uma situação de escassez física de gasóleo e combustível para aviação na Europa, embora tenha alertado que a oferta destes produtos continua pressionada e que persistem riscos de novas perturbações.

Esta avaliação resultou de uma reunião do grupo de coordenação do petróleo, que juntou representantes da Comissão Europeia, dos Estados-membros e da Agência Internacional de Energia (AIE), entre outras entidades.

Na quarta-feira, após uma reunião com representantes das refinarias europeias, o comissário europeu da Energia, Dan Jørgensen, voltou a alertar para a situação dos mercados dos combustíveis, defendendo a necessidade de aumentar a produção das refinarias existentes na União Europeia (UE), com o objetivo de contribuir para a redução dos preços.

O comissário salientou que, embora não se antevejam problemas de segurança do abastecimento, os preços elevados dos combustíveis continuam a representar um problema para os cidadãos e as empresas.

A Comissão Europeia pretende, por isso, trabalhar com a indústria para identificar medidas que permitam aumentar a produção a curto prazo, numa altura em que a AIE antecipa que o mercado mundial de gasóleo permaneça pressionado em 2027.

Em Portugal, a atividade de refinação está concentrada na refinaria de Sines, operada pela Galp, depois do encerramento da unidade de Matosinhos, em 2021.

A Epcol considera que existe alguma margem para aumentar a produção em Sines, embora ressalve que essa possibilidade depende da disponibilidade e do tipo de petróleo bruto, da procura dos diferentes combustíveis e das condições económicas de operação.