Época da instabilidade global. Tarifas de Donald Trump já estão em vigor

Nas ações europeias e norte-americanas prevê-se que a instabilidade permaneça, depois de na maior parte da Ásia as bolsas abrirem com maus resultados esta manhã. As ações chinesas, no entanto, mantiveram-se firmes devido aos apoios do Estado para combater as tarifas.

Donald Trump ignorou na terça-feira o profundo impacto das suas taxas nos mercados globais e deixou os investidores na dúvida sobre se as tarifas vão permanecer a longo prazo, já que as descreveu como "permanentes" mas referiu que estão a pressionar outros líderes a pedir negociações.

Perspetivas de acordos

Risco de recessão mundial

No caso da União Europeia, a taxa sobre as importações passou a ser de 20 por cento. As principais bolsas europeias abriram esta quarta-feira em baixa com quedas de cerca de três por cento. Os países da UE deverão aprovar hoje as primeiras medidas de retaliação contra as tarifas de Trump.

c/ agências

Desde que Trump anunciou as tarifas na passada quarta-feira, o índice S&P 500 sofreu a maior perda desde a sua criação, na década de 1950.As obrigações de referência mundiais, ativos considerados relativamente seguros, também foram apanhadas na turbulência do mercado na quarta-feira, verificando-seA Administração de Donald Trump já agendou, dois aliados próximos e grandes parceiros comerciais dos EUA. Também a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, deverá visitar Washington na próxima semana.O vice-primeiro-ministro do Vietname, país atingido por algumas das taxas mais elevadas, deverá falar com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessentlater, esta quarta-feira., declarou o líder norte-americano na Casa Branca na terça-feira, acrescentando mais tarde que espera que Pequim também tente negociar.A China será dos países mais afetados pelas taxas, com os Estados Unidos a taxarem 104 por cento sobre as suas importações. Esta quarta-feira, o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros reiterou que o país "nunca aceitará este tipo de bullying" e que irá tomar medidas.Segundo fontes da agência Reuters,para definirem medidas de impulsionamento da economia e estabilização dos mercados.O ministro alemão das Finanças, Joerg Kukies, alertou esta quarta-feira que a maior economia da Europa está em risco de outra recessão como resultado das tensões comerciais. O JP Morgan estima, por sua vez, quePor mais que as novas tarifas possam afetar a economia global,, enfrentando preços mais elevados em todos os setores.Segundo a Casa Branca, as tarifas adicionais "permanecerão em vigor até que o presidente Trump determine que a ameaça representada pelo défice comercial e pelo tratamento não recíproco subjacente seja satisfeita, resolvida ou mitigada".A ordem executiva acerca das taxas "tambémse os parceiros comerciais retaliarem ou diminua as tarifas se os parceiros comerciais tomarem medidas significativas para remediar acordos comerciais não recíprocos e se alinharem com os Estados Unidos em questões económicas e de segurança nacional".