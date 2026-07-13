"Equipa Gaza". UE lança iniciativa de ajuda financeira para reconstrução da Faixa de Gaza

A União Europeia mobilizou 883,6 milhões de euros para a reconstrução da Faixa de Gaza, no âmbito de uma nova iniciativa, intitulada “Equipa Gaza”, que junta 13 governos, entre os quais o Japão, Reino Unido, Espanha e França.







Segundo a Comissão Europeia esta iniciativa, lançada na reunião do Grupo de Doadores para a Palestina em Bruxelas, visa apoiar projetos de recuperação inicial em curso e planeados para a população de Gaza.

Doze países europeus e o Japão aderiram à iniciativa, juntamente com o Banco Mundial e o Banco Europeu de Investimento, informou a Comissão.





Em comunicado , a Comissão refere que ficou acordado que são necessários “esforços internacionais coordenados para providenciar um maior apoio financeiro aos esforços de reconstrução de Gaza”.





"Com base na Avaliação Rápida de Danos e Necessidades para Gaza (abril de 2026), os participantes da iniciativa Equipa Gaza estão prontos para implementar rapidamente projetos coordenados (ou, no caso do Banco Mundial, retomar suas operações suspensas) em Gaza nas áreas de água e saneamento, gestão de detritos e resíduos sólidos, saúde, energia, agricultura e sistemas alimentares".





Os parceiros desta iniciativa consideram que as condições em Gaza "estão a deteriorar-se e a população necessita que os serviços básicos sejam restabelecidos o mais rapidamente possível, em paralelo e de forma complementar à assistência humanitária em larga escala".





A Iniciativa de Transição para Gaza (TGI) visa "servir os civis em todas as partes de Gaza", acrescenta o comunicado.



"Como elemento fundamental para uma recuperação sustentável sob um processo liderado e conduzido pelos palestinianos, coordenará estreitamente com as entidades de transição mandatadas pelas Nações Unidas em Gaza, nomeadamente o Comité Nacional para a Administração de Gaza (NGAC), salientando, ao mesmo tempo, a importância da cooperação com a Autoridade Palestina (AP)".





Nesse âmbito, a comissária europeia para o Mediterrâneo, Dubravka Suica, anunciou o lançamento da “Iniciativa Equipa Gaza”, que mobiliza “883,6 milhões de euros em apoio financeiro para apoiar ações de recuperação precoce em diversos setores, em benefício da população civil de Gaza”.



A Comissão Europeia indica que, quando Dubravka Suica visitou recentemente Israel, em 22 de junho, “chegou a acordo com as autoridades israelitas sobre as próximas etapas para a implementação de dois grandes projetos nas áreas da gestão de resíduos e da água em Gaza”.



“A reunião de hoje incluiu uma primeira troca de pontos de vista e um alinhamento relativamente a estes projetos”, refere-se.



Além destes fundos destinados à Faixa de Gaza, a UE, em conjunto com outros 11 países europeus, entre os quais Portugal, comprometeu-se também na reunião de hoje a mobilizar mais 41,7 milhões de euros em apoio financeiro à Autoridade Palestiniana.



O Grupo de Doadores para a Palestina foi lançado pela Comissão Europeia em setembro de 2025 e visa angariar fundos para relançar a economia palestiniana e reconstruir a Faixa de Gaza.



C/Lusa

