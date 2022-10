Erdogan avança com "hub" de gás na Turquia proposto por Putin

, adiantou o presidente da Turquia em declarações a jornalistas durante o voo de regresso de Astana, onde se avistou, num encontro bilateral, com o número um do Kremlin.Na quinta-feira, o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, havia já assinalado que “o lado turco” reagira “com considerável interesse a esta iniciativa de Putin”., acrescentou.. O que, na perspetiva do Kremlin, poderia também constituir um mecanismo de regulação dos preços da energia. Trata-se, nas palavras de Putin, deAinda de acordo com Putin, no que toca a hidrocarbonetos com origem na Rússia, a Turquia é a “rota atualmente mais confiável para abastecer a Europa”, por via do TurkStream – é este gasoduto que transporta gás russo para a Turquia e diferentes países do sul e do sudeste europeus.

O gasoduto TurkStream, no Mar Negro, é capaz de transportar até 31,5 mil milhões de metros cúbicos de gás por ano. Abastece a Bulgária, Grécia, Sérvia, Roménia, Hungria e Macedónia do Norte.

Por sua vez, o ministro russo da Energia, Nikolai Shulginov, enfatizou, a partir de Moscovo, que