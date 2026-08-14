ERSE conclui que gasolineiras não tiraram "benefício abusivo" com preços de combustíveis

O estudo da ERSE, que abrange o período de 1 de janeiro a 27 de julho deste ano, foi solicitado pela ministra do Ambiente numa altura marcada por uma "elevada volatilidade dos mercados energéticos internacionais".

Jornal da Tarde | 14 de agosto de 2026



“Esta conclusão é reforçada pela avaliação dos quatro critérios definidos pela ERSE para analisar o funcionamento do mercado. Apenas o critério relativo à concentração grossista não foi cumprido; os critérios referentes à concentração retalhista, à diversidade das ofertas e à relação entre os preços nacionais e as cotações internacionais foram cumpridos”, explica.

Diferença de preços em relação a Espanha resultou da "fiscalidade"

A ERSE também não encontrou um efeito “foguete-pluma” persistente, fenómeno em que os preços sobem muito rápido e demoram a descer.