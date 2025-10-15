Economia
ERSE propõe aumento de 1% na tarifa regulada de eletricidade a partir de janeiro
A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) apresentou hoje uma proposta de aumento no preço da eletricidade para as famílias em mercado regulado de 1% a partir de 01 de janeiro de 2026.
Segundo o regulador do setor energético, a subida agora proposta traduz-se num acréscimo entre 0,20 e 0,37 euros na fatura mensal, já com taxas e impostos.
A ERSE tomará a decisão final sobre as tarifas de eletricidade até 15 de dezembro, após parecer do Conselho Tarifário.