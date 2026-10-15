ERSE propõe aumento de 1,5% nas tarifas da luz no mercado regulado em 2027

"No mercado regulado de Portugal continental, as tarifas transitórias de venda a clientes finais em Baixa Tensão Normal (BTN) apresentam, em média, uma variação de 1,5%, entre dezembro de 2026 e janeiro de 2027", lê-se num comunicado divulgado pelo regulador.

Em outubro, os consumidores que se mantêm no mercado regulado de eletricidade já viram a fatura da eletricidade aumentar cerca de 2,7%.

Considerando essa subida extraordinária, a variação anual de 2027 relativa ao preço médio do ano de 2026, que integra já a atualização da tarifa de energia que entrou em vigor a partir de 1 de outubro de 2026, sobe para 3,7%.

Esta proposta está sujeita a parecer do Conselho Tarifário, tendo o regulador até 15 de dezembro para publicar as tarifas e preços que vigorarão a partir de 01 de janeiro.