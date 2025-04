Escolas, serviços municipais e hospital funcionam sem constrangimentos na Guarda

"Estamos gradualmente a regressar ao normal funcionamento dos serviços, depois do corte de energia na segunda-feira. Prevemos que todas as consultas externas sejam estabelecidas ao longo do dia", disse fonte da administração da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda à agência Lusa.

A mesma fonte adiantou que o serviço de Urgência Pediátrica regressou "ao local habitual, ainda durante a manhã", depois de ter estado a funcionar no edifício das consultas externas na segunda-feira.

Para o início da tarde de hoje está agendada nova reunião da Comissão de Catástrofe da ULS para fazer ponto de situação.

A administração hospitalar reiterou o apelo para que só recorra às Urgências "quem é urgente" e que o faço após ligar para o 808 24 24 24.

As aulas foram hoje retomadas nas escolas da Guarda e em quase todo o distrito. A exceção acontece na Mêda, onde o Agrupamento de Escolas local optou pelo encerramento dos estabelecimentos de ensino do concelho durante o dia de hoje.

Na sede do distrito, o município confirmou à agência Lusa que está "tudo a funcionar sem constrangimentos".

Adiantou também que o corte de energia de segunda-feira continua a afetar a rede abastecimento de água, causando pouca pressão nas torneiras, "nalguns pontos da zona alta da Guarda, como o Bairro do Bonfim, a Rua Duque de Bragança (Bairro da Caixa) e envolvente, a Rua António Sérgio e envolvente, Alfarazes, Bairro Nª Sr.ª dos Remédios e Bairro da Luz".

"O problema está a ser resolvido pela Águas do Vale do Tejo", informou fonte do município da Guarda, referindo que a reposição da normalidade do sistema de abastecimento de água poderia ocorrer durante a manhã.

Um corte generalizado no abastecimento elétrico afetou na segunda-feira, desde as 11:30, Portugal e Espanha, situação que continua sem ter explicação por parte das autoridades.

Aeroportos fechados, congestionamento nos transportes e no trânsito nas grandes cidades foram algumas das consequências do "apagão".

O restabelecimento de energia aconteceu de forma gradual ao longo do dia, começando pela zona centro do país.

O operador de rede de distribuição de eletricidade E-Redes garantiu hoje que o serviço está totalmente reposto e normalizado.