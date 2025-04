Espanha a caminho de recuperar "plena normalidade"

"Espanha, felizmente, e com todas as cautelas, está a superar o pior da crise", disse Sánchez, numa conferência de imprensa em Madrid, no palácio da Moncloa, a sede do Governo espanhol.

O abastecimento de eletricidade foi totalmente reposto hoje de manhã em todo o território de Espanha continental e o sistema superou o primeiro pico de consumo do dia às 08:35 locais (07:35, hora de Lisboa), encontrando-se normalizado, segundo as autoridades espanholas.

Sánchez considerou que "o sistema reagiu com agilidade" e "mostrou grande capacidade de recuperação" nas últimas 24 horas, perante um apagão inédito.

Hospitais, centros de saúde, escolas, bancos, comércios e outras empresas estão a funcionar sem perturbações na generalidade de Espanha, disse Sánchez, que se congratulou pela tranquilidade nas bolsas e mercados financeiros.

A rede de telemóvel e fibra ótica já está restabelecida em 90% do território espanhol e não houve registo de problemas de segurança ou ocorrências graves de proteção civil durante o dia de segunda-feira e a madrugada passada.

Segundo o primeiro-ministro, também "tudo indica" que não haverá impacto no setor do turismo e nas reservas na hotelaria para os próximos dias, em que é feriado nacional na quinta-feira e regional em Madrid na sexta, numa das maiores "pontes" do ano em Espanha.

Também os aeroportos e portos funcionam sem problemas em Espanha, com os comboios a continuarem a ser o maior problema depois do apagão.

Mais de 35 mil pessoas foram retiradas na segunda-feira e na última madrugada de comboios que ficaram parados em zonas de difícil acesso, incluindo túneis.

As estações de comboio das grandes cidades de Espanha estiveram abertas toda a noite para milhares de passageiros terem um local para dormir e há ainda ligações ferroviárias em todo o território com perturbações ou serviços suspensos, tanto a nível de suburbanos como de comboios de média e longa distância.

Espanha é o país da Europa e o segundo do mundo com a maior rede de comboio de alta velocidade.

O Governo espanhol espera que as ligações ferroviárias sejam normalizadas ao longo do dia de hoje.

Quanto às redes de metro das cidades, retomaram hoje de manhã o serviço, de forma progressiva.

O apagão ocorreu às 11:33 de Lisboa de segunda-feira e não há ainda uma explicação oficial para o ocorrido.

Os governos de Portugal e Espanha anunciaram hoje comissões técnicas independentes para apurar os motivos do apagão e que vão pedir relatórios e uma auditoria à União Europeia.

A empresa responsável pela gestão da rede elétrica de Espanha descartou hoje a possibilidade de o apagão ter sido provocado por um ciberataque à companhia, enquanto o Governo de Espanha disse que se mantêm em aberto todas as hipóteses.

Segundo o diretor de operações da empresa Red Elétrica de Espanha (REE), Eduardo Prieto, na segunda-feira foi identificado "um elemento compatível com uma perda de geração" no sudoeste do país "que foi superado satisfatoriamente", mas 1,5 segundos depois ocorreu um segundo, coincidindo com o momento do apagão.

O diretor da gestora da rede nacional espanhola acrescentou que "é muito possível que a geração [de eletricidade] afetada possa ser solar", mas sublinhou que todas estas conclusões são preliminares.