Espanha anuncia linha de crédito para privados angolanos no valor de 30 milhões de euros

O anúncio foi feito pelo embaixador Manuel Lejarreta na cerimónia que assinalou o Dia Nacional de Espanha e Dia da Hispanidade (12 de outubro), que decorreu na sexta-feira à noite.

O diplomata destacou as "notáveis conexões" de Angola com o mundo ibero-americano e as boas relações bilaterais políticas, culturais e económicas entre os dois países, baseadas numa trajetória que teve início em 1977, data em que se estabeleceram as relações diplomáticas, dois anos depois da independência de Angola.

Salientou que este foi ate agora o único pais de África subsaariana que recebeu a visita de Estado dos reis de Espanha, em 2023, o "que mostra a prioridade que Espanha atribui a Angola na sua relação com esta região".

"A relação entre Espanha e África não é uma opção para nós, é uma necessidade estratégica e nesse contexto Angola possui um papel importante na região subsaariana", sublinhou.

O embaixador afirmou que os números do comercio bilateral têm experimentado "uma tendência ascendente" atingindo um fluxo de 2400 milhões de euros em 2024, havendo 40 empresas espanholas a trabalhar em Angola que consideram "um mercado atrativo"

Angola, prosseguiu, é também relevante para o apoio financeiro de Espanha através de vários instrumentos financeiros, incluindo seguros de crédito.

"Neste sentido, em colaboração com o Ministério das Finanças estamos muto próximos da assinatura de uma nova linha de crédito de 30 milhões de euros para pequenos projetos de clientes privados angolanos com empresas espanholas", destacou.

Manuel Lejarreta realçou que a cooperação financeira entre Angola e Espanha no valor de "4.000 milhões de euros continua em bom andamento", apontando entre os projetos financiados a interligação elétrica do sistema Norte-Centro com o do Sul.

A cooperação espanhola estende-se às áreas de segurança e defesa, cultura, formação e educação, bem como temas de boa governação local e fortalecimento da sociedade civil através do projeto PASCAL da União Europeia.

O diplomata espanhol abordou também o aprofundamento da relação de Angola com os parceiros europeus , augurando que a VII Cimeira União Africana-União Europeia que se realiza no final de Novembro, e na qual vai também estar presente o presidente do governo de Espanha, Pedro Sanchez seja "um êxito".

