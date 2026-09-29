Espanha. Combustíveis descem 20 cêntimos por litro até ao final do ano

A gasolina e o gasóleo vão ter descontos de até 20 cêntimos por litro em Espanha até ao final do ano, atendendo à subida dos preços por causa do conflito no Médio Oriente, anunciou o Governo espanhol.



O executivo espanhol aprovou também limitações para a subida dos preços do gás até ao final do ano, atendendo a que se aproxima o inverno, disse o ministro da Economia, Carlos Cuerpo.



O ministro falava numa conferência de imprensa em Madrid após a reunião do Conselho de Ministros em que foi aprovado o terceiro pacote de medidas para responder às consequências da guerra com o Irão.



Os descontos na gasolina e gasóleo serão de 30 cêntimos por litro em outubro, na sequência dos aumentos registados em agosto, de 12 cêntimos em novembro e de seis em dezembro.



No entanto, o decreto hoje aprovado integra uma cláusula que prevê a "reativação automática" do desconto de 20 cêntimos em novembro e dezembro caso os preços aumentem mais de 15%, disse Carlos Cuerpo.



Atualmente, estavam em vigor descontos de 20 cêntimos por litro no gasóleo e de cinco cêntimos por litro na gasolina.



Quanto ao gás, a designada "tarifa de último recurso", que abrange mais de três milhões de consumidores, não pode subir mais do que 35% em outubro e 15% nos dois meses seguintes. A botija de gás butano não poderá ultrapassar os 19,55 euros até junho de 2027.



O governo espanhol aprovou também apoios para a agricultores e transportadores de 20 cêntimos por litro no gasóleo.



Segundo Carlos Cuerpo, os três pacotes de medidas aprovados desde março têm um impacto estimado de 12 mil milhões de euros nos cofres públicos, mas realçou o bom comportamento da economia espanhola e garantiu que se mantêm todas as previsões positivas de crescimento, défice e dívida pública, que o executivo espera ficar abaixo dos 100% do Produto Interno Bruto este ano.



Por outro lado, justificou o prolongamento de medidas até ao final do ano com a "deterioração das tensões energéticas" e a "persistência de riscos geopolíticos".



Os preços em Espanha subiram 4,9% em setembro, comparando com o mesmo mês de 2025, sendo a taxa mais alta de inflação no país desde fevereiro de 2023, segundo uma estimativa do Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol divulgada hoje.



A confirmar-se esta estimativa, a inflação homóloga em Espanha subiu seis décimas em setembro, depois de ter sido 6% em agosto.



Segundo o INE, a subida dos preços este mês deveu-se, sobretudo, ao aumento dos combustíveis.



Quanto à inflação subjacente (sem a energia e os produtos alimentares frescos, tradicionalmente os mais voláteis do cabaz de compras), o INE estima que foi 3,1% em setembro, mais duas décimas do que em agosto.



A confirmar-se, esta é a taxa de inflação subjacente homóloga (comparando com o mesmo mês do ano anterior) desde março de 2024.

