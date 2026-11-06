Espanha e Países Baixos propõem candidatos para suceder a Lagarde na presidência no BCE

Numa declaração divulgada em Bruxelas, o presidente do Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, indicou ter recebido duas candidaturas até ao prazo de 17:00 de hoje (hora local), após ter solicitado aos Estados-membros da zona euro que apresentassem nomes para suceder a Christine Lagarde, que anunciou a saída do cargo até 07 de fevereiro de 2027

Pablo Hernández de Cos, antigo governador do Banco de Espanha, entre 2018 e 2024, e atual diretor-geral do Banco de Pagamentos Internacionais, foi indicado por Espanha, enquanto os Países Baixos apresentaram a candidatura de Klaas Knot, que presidiu ao banco central neerlandês entre 2011 e 2025.

"Na próxima reunião, a 09 de novembro [segunda-feira], o Eurogrupo fará o ponto da situação sobre estas candidaturas", acrescentou Kyriakos Pierrakakis.

Para esse encontro, no qual Portugal estará representado pelo ministro da tutela, Joaquim Miranda Sarmento, não está prevista qualquer decisão sobre a escolha do sucessor.