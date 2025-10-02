Espanha mais dependente do gás natural após apagão ibérico, alertam especialistas

De acordo com os dados fornecidos pela Ember, a utilização de gás para serviços de rede duplicou em maio face ao período homólogo, representando 57% do preço da electricidade, face a 14% em 2024.

Como resultado, acrescentou a organização, as perdas de energia renovável triplicaram desde o apagão em Espanha e Portugal, passando de 1,8% nos últimos dois anos para 7,2% no período entre maio e julho.

"Espanha corre o risco de regressar a uma dependência onerosa do gás no meio dos receios pós-apagão", alertou Chris Rosslowe, analista sénior de energia da Ember, citado num relatório.

Rosslowe destacou a necessidade de investir em baterias e interligações, algo que ajudará Espanha a "finalmente libertar-se" da dependência dos combustíveis fósseis.

De qualquer modo, o analista reconhece que, nos últimos anos, Espanha "quebrou a ligação prejudicial entre os preços da electricidade e a volatilidade dos combustíveis fósseis, algo que os seus vizinhos europeus estão ansiosos por alcançar".

O estudo do Ember revela que o declínio da influência dos combustíveis fósseis em Espanha tem sido "muito mais rápido" do que noutros países dependentes do gás, como a Alemanha e a Itália.

O crescimento da energia eólica e solar em Espanha reduziu a influência do gás e do carvão nos preços da eletricidade em 75% desde 2019, tornando o mercado espanhol de eletricidade um dos mais baratos da Europa, referiu o grupo.

Nos mercados europeus, a geração mais cara em funcionamento --- geralmente o gás ou o carvão --- define o preço grossista da electricidade por hora.

Assim, à medida que a quota de energias renováveis mais baratas aumenta, os combustíveis fósseis determinam o preço com menos frequência.

A análise revela que, na primeira metade de 2025, a geração a partir de combustíveis fósseis influenciou o preço da eletricidade em Espanha em apenas 19% das horas, o valor mais baixo entre os cinco países europeus com as maiores frotas de gás.

Como resultado, o preço grossista da electricidade em Espanha foi 32% inferior à média da União Europeia.

O apagão de 28 de abril, classificado pela Rede Europeia de Gestores de Redes de Transporte de Eletricidade como "excecional e grave", deixou Portugal e Espanha praticamente sem eletricidade durante mais de 10 horas.

Aeroportos encerrados, congestionamento nos transportes e falta de combustíveis estiveram entre as consequências imediatas.

Até agora, o aumento de tensão em cascata, um fenómeno técnico inédito na Europa, tem sido a causa apontada para o incidente.