Espanha melhora estimativa e PIB deverá crescer 1,4% este ano

Para 2024, Bruxelas mantém a estimativa de crescimento de 2% para a economia espanhola, segundo as previsões económicas intercalares de inverno divulgadas hoje pela Comissão Europeia.

Em 2022, o PIB espanhol cresceu 5,5%, um ponto percentual acima da estimativa anterior de Bruxelas.

Quanto à inflação (aumento dos preços), a previsão de Bruxelas é que em Espanha baixe dos 8,3% médios que teve em 2022 para 4,4% este ano e 2,3% em 2024.

Também no caso da inflação a estimativa para este ano melhora em relação às previsões anteriores da Comissão Europeia, divulgadas em novembro, que apontavam para uma taxa de 4,8%, mantendo-se o mesmo cálculo para 2024.

Nos documentos divulgados hoje, a Comissão Europeia diz que Espanha "resistiu relativamente bem aos choques negativos" na economia provocados pela guerra na Ucrânia, que começou há cerca de um ano, na sequência de um ataque da Rússia.

"A resiliência da economia foi sustentada pela forte recuperação do turismo durante a época de verão e pelo dinamismo do consumo privado, também apoiado pela evolução positiva do mercado de trabalho", segundo Bruxelas.

Bruxelas sublinha que, "apesar da perda do poder de compra real", houve uma "desaceleração da inflação a partir do outono de 2022" que "contribuiu para uma maior confiança dos consumidores e das empresas, sustentando por sua vez o consumo e o investimento no final do ano".

"Ainda assim, no quarto trimestre de 2022, o PIB manteve-se abaixo do nível pré-pandemia", em 2019, afirma Bruxelas, que diz esperar que a atividade económica espanhola "recupere gradualmente no primeiro semestre de 2023 e ganhe novo ímpeto no segundo semestre do ano".

"À medida que a inflação se modera, espera-se um consumo privado mais forte e uma maior normalização do turismo para sustentar a atividade ao longo do ano", ao mesmo tempo que a execução dos fundos europeus dos planos de recuperação e resiliência (PRR) "deverá impulsionar o crescimento do investimento", por exemplo, na construção, afirma a Comissão Europeia.

Bruxelas reviu hoje também em ligeira alta as projeções de desempenho da economia europeia este ano, estimando agora que o PIB cresça 0,9% na zona euro e 0,8% na União Europeia, quando no outono previa 0,3% em ambos os casos.

A Comissão Europeia afirma que "quase um ano depois de a Rússia ter lançado a sua guerra de agressão contra a Ucrânia, a economia da UE entrou em 2023 numa posição melhor do que aquela projetada no outono", em novembro passado, estimando agora que zona euro e União Europeia "evitem por pouco a recessão técnica que se antecipava para a viragem do ano".

Bruxelas reviu também em alta a previsão de crescimento da economia portuguesa para este ano, estimando um aumento do PIB de 1%, mais 0,3 pontos percentuais do que nos cálculos anteriores.