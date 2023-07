Espanha regista 47 graus Celsius e aproxima-se do recorde de temperatura

O mercúrio atingiu hoje os 47 graus em Villarrobledo, no sul, no final da tarde, aproximando-se do recorde de 47,6 graus medido em 14 de agosto de 2021 na cidade andaluza de La Rambla, de acordo com medições da agência estatal Aemet.

Ainda no sul, a temperatura ultrapassou os 44 graus em várias cidades das províncias andaluzas de Córdoba e Jaén.

Espanha enfrenta, assim, a terceira onda de calor este verão, poucos dias depois da anterior, e com "temperaturas muito altas e incomuns, embora já estejamos no período mais quente da temporada do ano", publicou a agência de meteorologia no Twitter.

Estas temperaturas "anormalmente altas" estão hoje "5 a 10°C acima da média em grande parte do interior da península e das Ilhas Baleares". A situação vai piorar na terça-feira, já que em alguns lugares o mercúrio pode estar "entre 10 a 15°C" acima do normal.