Espanhola Telefónica chega a acordo para a saída de 5.500 trabalhadores

O acordo com os sindicatos prevê "saídas voluntárias" que "deverão abranger cerca de 5.500 trabalhadores", disse a Telefónica, num comunicado enviado à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de Espanha.

Este "processo de regulação emprego" (ou ERE, na sigla em espanhol) custará "cerca de 2,5 mil milhões de euros antes de impostos", prevê a empresa.

A saída de 5.550 trabalhadores traduzir-se-á numa poupança média anual de 600 milhões de euros a partir de 2028, com a empresa a esperar que o corte de pessoal esteja concluído no primeiro trimestre de 2026, segundo a mesma informação enviada à CNMV.