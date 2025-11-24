Espanhola Telefónica pretende despedimento coletivo de mais de 5.000 pessoas

A Telefónica começou hoje a reunir-se com os sindicatos que representam os trabalhadores e revelou que prevê que o despedimento coletivo na Telefónica de España, Telefónica Móviles e Telefónica Soluciones abranja 5.040 pessoas, segundo a central sindical UGT.

O maior número de despedimentos previstos será na Telefónica España (3.649 pessoas, o equivalente a 41% do quadro de pessoal), seguido por 1.124 na Telefónica Móviles e 267 na Telefónica Soluciones.

No conjunto, será potencialmente abrangido 37% do quadro atual de 13.597 trabalhadores contratados ao abrigo de um acordo coletivo de trabalho.

Desconhece-se, para já, o número de pessoas potencialmente abrangidas pelo despedimento coletivo nas outras quatro empresas do grupo.

As reuniões com os sindicatos relativas a essas outras quatro empresas estão previstas para terça-feira.

Na semana passada, em 17 de novembro, a Telefónica comunicou aos sindicatos dos trabalhadores a intenção de iniciar procedimentos para despedimentos coletivos em sete empresas do grupo.

Os "processos de regulação de emprego" (ERE, na sigla em espanhol) afetarão sete empresas do grupo Telefónica (Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, Telefónica S.A, Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital e Movistar+), confirmou a Telefónica aos sindicatos.

Os sindicatos souberam da intenção de fazer despedimentos coletivos numa notificação da empresa sobre o novo plano estratégico da Telefónica, que prevê uma redução de 25% dos custos operacionais em diversas estruturas, estimados em 2.010 milhões de euros até 2030.