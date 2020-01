Especialista defende que Guiné-Bissau pode lucrar com turismo de observação de aves

A coordenadora do departamento da biodiversidade do Instituto da Biodiversidade e Áreas Protegidas (IBAP), Aissa de Barros, disse hoje à Lusa que a Guiné-Bissau "podia ganhar muito dinheiro" se investisse no turismo de observação de aves.