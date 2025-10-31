Especialistas consultados pelo BCE revêm em alta previsão de inflação para 2,1% em 2025

Segundo a pesquisa trimestral que o Banco Central Europeu (BCE) realiza com especialistas independentes da União Europeia (UE), a taxa de inflação vai ficar, então, nos 2,1% em 2025, mais uma décima do que na previsão anterior, refletindo principalmente os dados recentes.

Este indicador, para os mesmos especialistas, situar-se-á em 1,8% em 2026 e em 2% em 2027 e a longo prazo.

Em relação à inflação subjacente - que neste caso exclui os preços da energia, alimentos, álcool e tabaco -, esta situar-se-á em 2,4% este ano, mais uma décima que na projeção anterior, e em 2% de 2026 em diante.

Espera-se que as tarifas tenham um impacto ligeiramente negativo na inflação a curto prazo (-0,04 e -0,06 pontos percentuais em 2025 e 2026, respetivamente), mas que sejam geralmente neutras em 2027 e a longo prazo (2030), destaca o BCE.

Os impactos das tarifas previstas não foram significativamente revistos em relação à pesquisa anterior.

Juntamente com a inflação, o grupo consultado pelo organismo monetário da zona euro também melhorou ligeiramente as expectativas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro para 2025.

Os profissionais apontaram que o PIB crescerá 1,2% este ano, contra a estimativa anterior de 1,1%.

Para 2026, 2027 e anos seguintes, os especialistas mantiveram as previsões anteriores de 1,1%, 1,4% e 1,3%, respetivamente.

Os especialistas preveem que as tarifas terão um impacto negativo no crescimento do PIB real, especialmente a curto prazo.

Esses impactos também permanecem praticamente inalterados em relação à pesquisa anterior.

Em relação à taxa de desemprego, as expectativas permanecem inalteradas, pois os profissionais preveem uma média de 6,3% em 2025 e 2026, e uma descida para 6,2% em 2027, nível em que se espera que permaneça a longo prazo.