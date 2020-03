Espinho suspende feira semanal para evitar risco para compradores

A medida surge como reforço das decisões divulgadas quarta-feira após reunião da Associação de Municípios das Terras de Santa Maria, que previa a manutenção das feiras e mercados nessa região - que integra nã os concelhos de Arouca, Espinho, Santa Maria da Feira, Oliveira de Azeméis, São João da Madeira e Vale de Cambra.

"A Feira Semanal de Espinho encontra-se suspensa até ao dia 03 de abril", indicou a autarquia.

Esse mercado ocupa vários quarteirões ao longo de uma das principais avenidas da cidade e atrai todas as segundas-feiras à cidade milhares de visitantes, pelo que as medidas agora adotadas "serão revistas e atualizadas em função da propagação do vírus e das orientações das autoridades competentes".

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados já ultrapassa as 125.000 pessoas, registando-se casos em cerca de 120 países e territórios.

Portugal tem 78 doentes confirmados, 133 situações suspeitas a aguardar resultado laboratorial e 4.923 contactos em vigilância - mais 1.857 do que na quarta-feira.