Essência do Vinho 2019 arranca quinta-feira com três mil vinhos e uma estreia mundial

Lusa20 Fev, 2019, 18:35 | Economia

Com base num estudo efetuado em 2018 pelo Instituto Superior de Administração e Gestão, a organização afirma que o evento tem um impacto económico estimado "entre 2,3 a 2,6 milhões de euros".

Organizado pela Essência do Vinho e Revista de Vinhos, em parceria com a Associação Comercial do Porto, o certame mantém-se no Palácio da Bolsa, no Porto, e pretende "aproximar o consumidor do vinho e ser uma plataforma para a internacionalização do setor".

Na edição deste ano são esperados "100 especialistas de vinho internacionais", entre jornalistas, críticos, escanções e importadores de " mais de dez nacionalidades".

O evento, que termina domingo, oferece "50 atividades paralelas" que incluem provas variadas, incluindo uma de cervejas artesanais, e demonstrações de como o vinho casa bem com a comida a cargo de chefes com estrelas Michelin.

Organizado pela Essência do Vinho e Revista de Vinhos, em parceria com a Associação Comercial do Porto, pretende "aproximar o consumidor do vinho e ser uma plataforma para a internacionalização do setor".

Uma das novidades desta 16ª edição é a criação de "uma loja pop-up"a funcionar no evento, que permitirá aos visitantes adquirir os vinhos que mais apreciaram e recebê-los em casa.

"Consideramos que é fundamental divulgar o vinho português e todo o nosso trabalho é nesse sentido, pelo que a loja pop up era já um desejo antigo que este ano vamos conseguir concretizar", indicou o diretor da Revista de Vinhos Nuno Pires.

Um dos pontos altos da Essência do Vinho 2019 promete ser o lançamento mundial do vinho francês Liber Pater 2015, que tem um preço de venda ao público de 30 mil euros a garrafa.

O lançamento desse vinho, oriundo de Bordéus e com uma produção circunscrita a "240 garrafas", ocorrerá durante uma prova comentada pelo seu mentor, Loic Pasquet, no dia 22, às 15:30, na Sala do Tribunal, no Palácio da Bolsa.

Outro destaque é a denominada Prova Vinhos do Porto de Sonho, no dia 22, que será orientada pelo diretor dos Serviços Técnicos do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, Bento Amaral, prova essa que visa sublinhar que esses vinhos têm o raro condão de envelhecer mantendo intactas as suas qualidades.

A organização salienta ainda a já clássica prova "Top 10 Vinhos Portugueses", na qual um painel internacional de jornalistas, escanções e outros especialistas elegerá os dez melhores vinhos portugueses a partir de um universo de cerca de 60 finalistas selecionados pelos críticos da Revista de Vinhos.

"Esta pré-seleção tem por base os vinhos que mais se notabilizaram no último ano. Todas as regiões vitivinícolas portuguesas estão representadas, com anos de colheita que vão desde 1985 até às mais recentes como a de 2017", observou Nuno Pires.