Economia
Está entregue a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano
O documento do Governo prevê uma baixa de impostos para famílias e empresas.
As alterações relacionadas com o mercado de habitação vão também trazer benefícios fiscais para inquilinos e senhorios, além de uma redução do IVA para a construção de imóveis, dentro de certos limites de preço final.
Do lado dos rendimentos, é certa uma subida de 40 euros no Complemento Solidário para Idosos.
Poderá repetir-se um suplemento extraordinário nas reformas.
Os únicos impostos que poderão ser atualizados serão os especiais que incidem sobre o consumo ou o IMT e uma eventual redução do apoio no imposto sobre produtos petrolíferos, que poderá causar uma subida no preço dos combustíveis.