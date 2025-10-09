Está entregue a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano

O IRS vai descer 0,3 pontos percentuais entre o segundo e o quinto escalão além de aumentos em várias deduções fiscais. Os lucros das empresas vão ser taxados a 19 por cento em vez de 20.



As alterações relacionadas com o mercado de habitação vão também trazer benefícios fiscais para inquilinos e senhorios, além de uma redução do IVA para a construção de imóveis, dentro de certos limites de preço final.



Do lado dos rendimentos, é certa uma subida de 40 euros no Complemento Solidário para Idosos.



Poderá repetir-se um suplemento extraordinário nas reformas.



Os únicos impostos que poderão ser atualizados serão os especiais que incidem sobre o consumo ou o IMT e uma eventual redução do apoio no imposto sobre produtos petrolíferos, que poderá causar uma subida no preço dos combustíveis.