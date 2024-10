Está entregue e apresentada a proposta de Orçamento do Estado

O Governo prevê um crescimento da economia de 1,8 por cento este ano e 2,1 por cento no próximo. A inflação vai ainda ficar acima da meta dos 2,0 por cento, definida pelo Banco Central Europeu, e atingir os 2,3 por cento em 2025. Já a dívida pública, deve continuar a cair e deve chegar aos 93,3 por cento no próximo ano. O ministro das Finanças vê no documento um bom orçamento para as famílias, jovens e empresas. Miranda Sarmento mostra-se confiante na aprovação do documento.