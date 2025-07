No primeiro trimestre deste ano a subida foi de 18,7% em comparação com os primeiros três meses de 2024.

Os números são do Instituto Nacional de Estatística. Revelam que o valor mediano do metro quadrado atingiu os 1.951 euros.



No primeiro trimestre deste ano os preços dispararam em 16 dos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes.



As maiores subidas foram em Santa Maria da Feira e Cascais.



Mas os preços mais elevados continuam a ser em Lisboa, Cascais, Oeiras, Porto e Odivelas.