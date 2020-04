Está pronto para voltar ao ginásio?

Os treinadores, esses, “o que querem é voltar a trabalhar”, como referiu à RTP João Rego, presidente da APTEF, Associação Portuguesa dos Técnicos de Exercício Físico.Ainda assimUma lógica que esteve também subjacente ao encerramento, porque antes mesmo da ordem do governo já praticamente todos os ginásios tinham fechado. Isto significa, segundo o presidente da AGAP, que o mais importante é criar condições e dar segurança aos colaboradores e aos utentes para frequentarem o ginásio. “Tem de se ser flexível e abrir quando for possível”, refere.Por outro lado, João Rego considera que esta deve ser também “uma oportunidade para aumentar a oferta dos treinos com supervisão”.

Tal como os ginásios, os técnicos de exercício físico também já anteciparam um conjunto de medidas que consideram fundamentais para estarem preparados quando puderem voltar a dar aulas em recinto fechado.





As restrições sugeridas pela AGAP e que o Governo deverá aceitar vão limitar a frequência e causar muitos constrangimentos aos utentes.Nas salas, as aulas têm de ser reservadas previamente porque nalguns casos poderão estar presentes só duas pessoas, o sistema de controlo de acesso às instalações vai bloquear as entradas quando a capacidade máxima for atingida, nas salas de exercício (cardio-fitness e musculação) a limitação de frequência será determinada pelo número de utentes igual ao número de 50% dos equipamentos em utilização relativamente aos existentes antes do encerramento.Ora com estas e outras restrições quem é que ainda mantem a vontade de ir treinar?José Carlos Reis acredita que vai ser preciso voltar a ganhar a confiança das pessoas. Ainda assim reconhece que a taxa de ocupação não vai permitir “faturar nem metade” do que estavam a faturar no início do ano.Um ano que qualifica como “difícil e doloroso”.

15 por cento cancelou inscrição

Em Portugal o sector dos clubes devale 300 milhões/ano. Em março a quebra de receita foi de 60 por cento e isto porque segundo José Carlos Reis, cerca de 90 por cento optou por cobrar uma parte da mensalidade aos seus clientes.Ainda assim ao nível das grandes cadeias assegura que os ginásios não pretendam fechar instalações. A mesma certeza já não tem relativamente aos pequenos espaços., em conformidade com o Governo e a Direção-Geral da Saúde. E dá como exemplo a natação e o judo.Já quanto aos treinosenvolvendo apenas duas pessoas (ou de futuro mais) João Rego adianta que desde o início do estado de emergência colocou a pergunta à Direção-Geral da Saúde e continua à espera de resposta.

Menos trabalho mais desemprego

Os clubes deempregam 17 mil pessoas, sendo que cerca de 30 por cento dos colaboradores são trabalhadores independentes.. Já quanto à Segurança Social, lamenta todas as hesitações do Governo em relação aos trabalhadores independentes, o que fez com que muitos não recebessem nada em março.João Rego chama ainda à atenção para a necessidade de equiparar os técnicos de exercício físico ao pessoal das atividades paramédicas, proposta já feita pela associação e que continua a aguardar luz verde do Governo. Lembra que se há um reconhecimento cada vez maior das vantagens do exercício físico para a saúde então essa equiparação deve ser feita.

Ainda assim, José Carlos Reis admite que possa haver mais desemprego porque necessariamente haverá menos trabalho.





A APTEF e AGAP estão juntas na defesa da redução do IVA para os 6 por cento durante um ano para compensar a diminuição de receita e a dedução de despesas com ginásio no IRS até um valor máximo de 400 euros/ano.





Um ano é o tempo estimado para voltar a recuperar a confiança dos utentes dos ginásios.