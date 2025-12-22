Estação de TGV chumbada ficaria "numa zona periférica" de Gaia sem transportes diz APA

"A solução agora apresentada altera este pressuposto, ao localizar-se numa zona periférica, na qual não está assegurada a necessária intermodalidade com outros meios de transporte público e onde os acessos rodoviários são limitados", pode ler-se na fundamentação da decisão da APA, hoje conhecida.

A APA chumbou as alterações que o consórcio AVAN Norte queria fazer à linha de alta velocidade, nomeadamente alterar a estação de Gaia e construir duas pontes sobre o rio Douro, segundo uma decisão a que a Lusa teve acesso.

"Importa recordar que o desenvolvimento da Estação de Gaia na zona de Santo Ovídio, integrada no respetivo Plano de Pormenor e com articulação assegurada à linha de metro, foi considerado, aquando da avaliação do Estudo Prévio, como um aspeto particularmente relevante com impactes socioeconómicos positivos e significativos ao possibilitar a criação de um novo e importante fator de centralidade, com o inerente estímulo para a qualificação do espaço urbano onde se insere", sublinha a agência.

E mesmo que o consórcio AVAN Norte tenha sugerido que a localização de Vilar do Paraíso "poderia ser complementada em termos de acessibilidade com a via rodoviária Via de Ligação 3 (Via L3) que a Câmara de Vila Nova de Gaia tem prevista em PDM e onde pretende instalar um transporte coletivo de grande capacidade tipo Metro Bus, ou que se poderia equacionar a ligação da Linha do Metro (Linha Amarela) com uma extensão de traçado a partir de Santo Ovídio", a APA sublinha que, "nesta fase, não se encontra assegurada a intermodalidade com outros meios de transporte".

"Refira-se sobre esta matéria o parecer emitido pela Metro do Porto S.A., no âmbito do presente procedimento, no qual a Metro do Porto afirma não estar prevista, nos seus planos de expansão, a extensão da rede do Metro do Porto à nova localização proposta para a Estação de Gaia", salientando ainda a APA que "mesmo que as linhas de metro se venham a expandir até à nova localização da Estação de Gaia em Vilar Paraíso, não se encontram avaliados os impactes dessa mesma expansão".

Para a APA, "não estando, nesta fase, confirmada a viabilidade da ligação da nova localização da Estação de Gaia à rede de metro ou a sistema de transportes público equivalentes, considera-se que a solução não cumpre uma das premissas chave do projeto, e patente no Estudo Prévio objeto da DIA, nomeadamente a de privilegiar a ligação das estações de alta velocidade à rede de transportes públicos".

"Este é um também dos aspetos críticos apontado em sede de consulta pública e fundamento da discordância de vários cidadãos face ao Projeto de Execução apresentado", assinala ainda a agência pública.

E mesmo que a Câmara de Gaia considere "que a nova localização da estação em Vilar de Paraíso se compagina com o normal crescimento da cidade e com o aparecimento de um novo polo de desenvolvimento urbano, também é certo que a autarquia exige a construção da linha de metro até esta nova localização".

Tal "evidência que, mesmo que esta nova solução para localização da Estação de Gaia possa garantir a convergência com os interesses autárquicos, há ainda várias incógnitas e incertezas não compatíveis com a fase em que ocorre o presente procedimento de verificação da conformidade ambiental e que, aliás, o extravasam".

"As questões de acessibilidade e de intermodalidade associadas à nova localização da Estação de Gaia, sendo determinantes, não só não estão otimizadas, como não foram estudadas com o aprofundamento necessário, desconhecendo-se as implicações no território que esta solução pode efetivamente ter em toda a sua escala", vinca a APA.