Estações de comboio vão ter novos usos em Macedo de Cavaleiros

Esta autarquia do distrito de Bragança assina, na segunda-feira, com a Infraestruturas de Portugal (IP) Património dois contratos de concessão que vão permitir a reutilização das estações ferroviária de Macedo de Cavaleiros e do Azibo.

Os trabalhos de limpeza dos terrenos já começaram para as obras "arrancarem o mais rapidamente possível" e a antiga estação de Macedo de Cavaleiros passar a ser a sede do GeoparK- Terras de Cavaleiro e a do Azibo um albergue de apoio a cicloturistas da ciclovia, que está a nascer no antigo corredor da linha do Tua e que passa por Mirandela, Macedo de Cavaleiros e Bragança.

"A assinatura destes contratos de subconcessão vai permitir que estes dois bens do domínio público ferroviário da Linha do Tua transitem para o município, dando-lhe poder para intervencionar e requalificar duas estruturas há muito abandonadas", segundo o presidente da câmara, Benjamim Rodrigues.

O valor global das duas intervenções é de um 1,15 milhões de euros, financiado a 85% por fundos comunitários.

A antiga estação de Macedo de Cavaleiros passará a ser sede do Geopark- Terras de Cavaleiros, integrado na rede mundial de geoparques da UNESCO pelo património geológico existente neste território e que é motivo de atração turística e de curiosos.

O local mais emblemático é o Monte de Morais, com vestígios de dois antigos continentes e do fundo de um antigo oceano, a que os geólogos chamam "Umbigo do Mundo".

Integrado neste território está também o Azibo que, com o estatuto de Paisagem Protegida, é o local de veraneio mais procurado do Nordeste Transmontano pelas praias fluviais, mas também para desportos náuticos e da Natureza.

A antiga estação ferroviária será transformada num albergue de apoio a cicloturistas e também abrigo para bicicletas.

A maior parte da linha do Tua, que ligava Bragança à Linha do Douro, no Tua, em Carrazeda de Ansiães, foi desativada no início da década de 1990.

Desde então, o património e o canal ferroviário estão ao abandono.

Recentemente Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela começaram a transformar os troços da linha que atravessam os respetivos concelhos numa ciclovia que liga as três localidades.

Um pequeno troço da antiga ferrovia, entre Mirandela e a Brunheda, aguarda há dois anos autorização do Governo para avançar um comboio turístico, no âmbito do novo plano de mobilidade depois da construção da barragem de Foz Tua, que prevê também passeios de barco na nova albufeira.