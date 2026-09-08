Estado compra 13,7% do capital da REN ao grupo de Amancio Ortega

O negócio já foi comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





Segundo o jornal Observador, a 'holding' de Amancio Ortega informou que já alienou 91,7 milhões de ações à Parpública. O preço não é revelado.



A transação foi comunicada esta segunda-feira pela REN ao mercado.



Em comunicado, a empresa indicou que a condição para vender as ações na REN ao Estado português foi verificada.



O negócio estava dependente do visto prévio do Tribunal de Contas.



