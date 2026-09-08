Estado compra 13,7% do capital da REN ao grupo de Amancio Ortega

Estado compra 13,7% do capital da REN ao grupo de Amancio Ortega

O Estado português já comprou uma posição de 13,7 por cento na REN ao dono da Zara. Pagou 380 milhões de euros, mais 55 milhões do que o preço de mercado.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: João Marques - RTP

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O negócio já foi comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo o jornal Observador, a 'holding' de Amancio Ortega informou que já alienou 91,7 milhões de ações à Parpública. O preço não é revelado.

A transação foi comunicada esta segunda-feira pela REN ao mercado.

Em comunicado, a empresa indicou que a condição para vender as ações na REN ao Estado português foi verificada.

O negócio estava dependente do visto prévio do Tribunal de Contas.

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