Economia
Estado compra 13,7% do capital da REN ao grupo de Amancio Ortega
O Estado português já comprou uma posição de 13,7 por cento na REN ao dono da Zara. Pagou 380 milhões de euros, mais 55 milhões do que o preço de mercado.
O negócio já foi comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
Segundo o jornal Observador, a 'holding' de Amancio Ortega informou que já alienou 91,7 milhões de ações à Parpública. O preço não é revelado.
A transação foi comunicada esta segunda-feira pela REN ao mercado.
Em comunicado, a empresa indicou que a condição para vender as ações na REN ao Estado português foi verificada.
O negócio estava dependente do visto prévio do Tribunal de Contas.
A transação foi comunicada esta segunda-feira pela REN ao mercado.
Em comunicado, a empresa indicou que a condição para vender as ações na REN ao Estado português foi verificada.
O negócio estava dependente do visto prévio do Tribunal de Contas.