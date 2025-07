Estado regista excedente de 2.008,6 milhões de euros até junho

"O saldo global das Administrações Públicas (AP) registou, no primeiro semestre de 2025, um excedente de 2.008,6 milhões de euros, o que representa uma melhoria de 4.680,6 milhões de euros face ao mesmo período do ano anterior (que apresentou um défice de 2.672 milhões de euros), justificado por um crescimento da receita (13,9%) superior ao da despesa (4,5%)", lê-se na síntese de execução orçamental divulgada hoje pela Entidade Orçamental, antiga Direção-Geral do Orçamento (DGO).

O saldo primário situou-se em 5.733,8 milhões de euros, mais 4.716,2 milhões de euros.