Estado regista excedente de 2.011,2 milhões de euros até agosto

"As Administrações Públicas (AP) registaram, até agosto de 2025, um saldo global de 2.011,2 milhões de euros, o que representa um aumento de 1.487,1 milhões de euros face ao período homólogo (que apresentou um saldo global de 524,1 milhões de euros)", lê-se no documento hoje divulgado pela Entidade Orçamental, antiga Direção-Geral do Orçamento (DGO).

Esta evolução reflete um aumento na receita (8%) superior ao da despesa (6,1%), explica a entidade.