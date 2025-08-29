Estado regista excedente de 2.327,6 ME até julho

"Em julho de 2025, as Administrações Públicas (AP) registaram um saldo global de 2.27,6 milhões de euros, o que corresponde a uma melhoria de 1.86,7 milhões de euros face ao evidenciado no mesmo período do ano anterior (em que o saldo global foi de 940,9 milhões de euros)", lê-se no documento hoje divulgado pela Entidade Orçamental.

Para este resultado pesou um aumento da receita de 7,1%, que foi superior ao da despesa (5,1%).