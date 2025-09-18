Estado vai alienar nove imóveis públicos e colocar 14 terrenos em parceria público-privada

Em declarações no final da assinatura do acordo, o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, detalhou os nove edifícios, "alguns históricos", que serão alienados pelo Estado, entre os quais está a antiga sede do Conselho de Ministros, onde hoje, simbolicamente, o Executivo voltou a reunir-se para debater e aprovar medidas sobre habitação.

Os imóveis que serão colocados em parcerias público-privada - em regime de concessão, "não serão alienados" - incluem terrenos nos concelhos de Lisboa, Amadora, Porto, Almada, Oeiras, Albufeira e Faro.